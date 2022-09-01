Агент Захаряна сообщила о невозможности оформления трансфера 1 сентября

Футбольный агент Рафаэла Пимента заявила, что переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» не состоится в летнее трансферное окно.

«Есть ли шанс, что трансфер Захаряна оформят сегодня? Нет, это невозможно», — приводит слова Пименты «РБ Спорт».

Агент таже не ответила на вопрос, вернётся ли «Челси» к кандидатуре Захаряна зимой.

Трансферное окно для клубов Английской премьер-лиги закроется в ночь на 2 сентября.

По информации СМИ, «Челси» готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Отмечается, что трансфер может сорваться из-за санкций.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» приняло предложение «Челси» и условия оплаты трансфера Захаряна.