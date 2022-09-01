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«Чемпионат»: «Динамо» и «Челси» согласовали переход Захаряна

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«Динамо» приняло предложение «Челси» и условия оплаты трансфера полузащитника Арсена Захаряна.
«Чемпионат»: «Динамо» и «Челси» согласовали переход Захаряна
  • Legion-Media

«Динамо» согласилось с предложением «Челси». Теперь остались технические детали и согласования личного контракта. По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счёт московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы», — приводит слова источника «Чемпионат».

По информации СМИ, «Челси» готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Отмечается, что трансфер может сорваться из-за санкций.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Захарян сможет продолжить карьеру в «Челси», если клубы успеют подписать договор 1 сентября.

 

 

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