«Чемпионат»: стало известно, при каком условии Захарян сможет перейти в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сможет продолжить карьеру в лондонском«Челси», если клубы успеют подписать договор 1 сентября.

«Прямо сейчас клубам надо успеть войти в систему TMS до окончания трансферного окна в Лондоне. При получении денег в последующие дни трансфер активируется в данной системе и будет зарегистрирован», — приводит слова источника «Чемпионат».

По информации СМИ, «Челси» готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Отмечается, что трансфер может сорваться из-за санкций.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Захарян всё же может перейти в «Челси», несмотря на трудности с трансфером.