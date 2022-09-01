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СЭ: трансфер Захаряна не заблокирован, «Челси» намерен закрыть сделку

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян всё же может перейти в лондонский «Челси», несмотря на трудности с трансфером.
СЭ: трансфер Захаряна не заблокирован, «Челси» намерен закрыть сделку
  • Legion-Media

По информации «Спорт-Экспресса», со стороны Футбольной ассоциации Англии на данный момент нет никаких блокировок. Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются. «Челси» не потерял интерес к Захаряну и намерен закрыть сделку 1 сентября.

По информации СМИ, «Челси» готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Отмечается, что трансфер может сорваться из-за санкций.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Роман Орещук рассказал, сможет ли Захарян выкупить свой контракт у «Динамо» в случае срыва трансфера в «Челси» из-за финансовых проблем.

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