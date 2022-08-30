Орещук: Захарян не сможет выкупить свой контракт у «Динамо», у него должно быть €15 млн

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, сможет ли полузащитник Арсен Захарян выкупить свой контракт у московского клуба в случае срыва трансфера в «Челси» из-за финансовых проблем.

«А как он выкупит этот трансфер? У парня есть €15 млн? Ну хорошо, предположим этот вариант. Но ведь деньги должны упасть на счёт «Динамо» до завтрашнего дня. Не придёт же он с чемоданом денег в офис клуба и не положит их на стол?» — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Он отметил, что все финансовые действия должны быть юридически зафиксированы. По мнению Орещука, он никогда в такое не поверит, хотя в футболе возможно всё.

СМИ сообщают, что «Челси» готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна из «Динамо» в «Челси» находится на грани срыва.