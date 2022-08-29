СЭ: трансфер Захаряна из «Динамо» в «Челси» находится на грани срыва

Шансы на переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» снижаются.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», все три стороны заинтересованы в сделке, однако для её заключения нужно решить ряд вопросов, один из которых — возможность перевода средств российскому клубу.

Отмечается, что для решения этой проблемы у лондонцев есть время до 1 сентября — в этот день в Английской премьер-лиге (АПЛ) закрывается трансферное окно.

По информации СМИ, британский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Ранее депутат Госдумы России Николай Валуев отреагировал на слова своего коллеги Романа Терюшкова по поводу возможного перехода Захаряна в «Челси».