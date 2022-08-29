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Валуев прокомментировал слова Терюшкова о Захаряне

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Депутат Госдумы России Николай Валуев отреагировал на слова своего коллеги Романа Терюшкова по поводу возможного перехода полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».
Валуев прокомментировал слова Терюшкова о Захаряне
  • Gettyimages.ru

«Скорее, это перегиб. Потому что если ты выступаешь в «Челси», то можешь повысить свой уровень. Спорт — это мягкая сила. А присутствие российских спортсменов в зарубежных клубах... Это тоже элемент мягкой силы», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Ранее Терюшков заявил, что уезжать Захаряну в Англию — это предательство.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее Славиша Йоканович высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси».

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