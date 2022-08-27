Йоканович высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»
- РИА Новости
«Он полностью сконцентрирован на матче против «Пари НН». Он готов. Для «Динамо» Арсен очень важный игрок. Сегодня он сыграет и сделает всё для команды», — рассказал Йоканович в эфире телеканала «Матч Премьер».
По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.
Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Ранее Захарян попал в стартовый состав «Динамо» на матч с «Пари НН».