Захарян попал в стартовый состав «Динамо» на матч с «Пари НН»

Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и «Динамо» на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Пари НН» на поле с первых минут выйдут Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Майга и Кротов.

В стартовый состав «Динамо» попали Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Гагнидзе, Грулёв и Тюкавин.

Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 27 августа. Начало — в 15:00 мск.

Напомним, что Захарян может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

Ранее Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».