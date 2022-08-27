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Захарян попал в стартовый состав «Динамо» на матч с «Пари НН»

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Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и «Динамо» на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Захарян попал в стартовый состав «Динамо» на матч с «Пари НН»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В составе «Пари НН» на поле с первых минут выйдут Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Майга и Кротов.

В стартовый состав «Динамо» попали Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Гагнидзе, Грулёв и Тюкавин.

Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 27 августа. Начало — в 15:00 мск.

Напомним, что Захарян может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

Ранее Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

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