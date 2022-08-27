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Бышовец: переход в «Челси» очень рискованный, у Захаряна есть опасность поехать в аренду

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Бышовец: переход в «Челси» очень рискованный, у Захаряна есть опасность поехать в аренду
  • Футболист «Динамо» Арсен Захарян
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images / Contributor

«Даже Вернеру и Лукаку тяжело играть в «Челси» и выдерживать конкуренцию, а это игроки топ-уровня. Поэтому у Арсена есть опасность поехать в аренду сразу, потом ещё в одну, и так дальше. Переход очень рискованный», — цитирует Бышовеца Metaratings.

По его словам, переезд в Англию для футболиста будет испытанием его личных качеств, таких как трудолюбие и стойкость. Он также отметил, что в «Челси» не будет особого тренировочного процесса из-за частых игр и огромной конкуренции, поэтому хавбек может остановиться в росте.

«Я стал замечать у Арсена частые всплески эмоций, мат на судью и многое другое. Захаряна надо ещё воспитывать и разговаривать с ним», — добавил Бышовец.

Действующий контракт Захаряна с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за бело-голубых пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

По информации СМИ, отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн при активации лондонским клубом опции выкупа хавбека.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк отреагировал на информацию о возможном переходе Захаряна в «Челси».

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