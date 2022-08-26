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Погребняк считает, что Захаряну обязательно нужно переходить в «Челси»

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Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Погребняк считает, что Захаряну обязательно нужно переходить в «Челси»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Уезжать 100% нужно! Обязательно. Даже если Арсен первое время будет во второй команде «Челси», это ничего страшного. В дальнейшем он будет в основе», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

После трёх туров «Челси» имеет в своём активе четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что юрист Анна Анцелиович высказалась о финансовой стороне сделки по трансферу Захаряна в «Челси».

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