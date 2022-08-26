Шанс всей жизни или неоправданный риск: стоит ли Захаряну переходить в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в «Челси». По словам его агента Павла Андреева, лондонский клуб уже сделал предложение о покупке, а переговоры о личном контракте находятся в финальной стадии. Сумма трансфера может составить €15 млн. Готов ли россиянин к переходу в один из сильнейших клубов мира — в материале RT.

Что известно об интересе «Челси»?

О намерении лондонцев приобрести 19-летнего полузащитника сборной России Арсена Захаряна почти одновременно сообщили несколько источников. Одним из первых об этом рассказал известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, по сведениям которого, «Челси» отправил в «Динамо» запрос о трансфере футболиста. Факт проведения переговоров уже подтвердил агент спортсмена Павел Андреев, отметивший, что согласование контракта находится в финальной стадии. В английском клубе пока не стали распространяться на эту тему.

«Политика «Челси» — не реагировать на трансферные слухи и спекуляции в СМИ. Без комментариев сейчас», — сказал «Спорт-Экспрессу» пресс-атташе клуба Стив Аткинс.

Если верить слухам, приглашение россиянина обойдётся «аристократам» в весьма скромную по современным меркам сумму. Иностранным клубам достаточно выложить €15 млн, чтобы активировать опцию выкупа в контракте Захаряна, чем, похоже, и воспользовался «Челси». Таким образом, Арсен может стать частью масштабной дозаявочной кампании, в рамках которой лондонцы уже успели продать десять футболистов и взять восемь новых игроков, включая звёздных Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали и Марка Кукурелью.

В первый ли раз Захаряна оправляют в Европу?

Слухи о возможном отъезде россиянина в один из пяти топовых чемпионатов впервые появились в сентябре 2021-го. Тогда говорилось об интересе к Захаряну со стороны «Барселоны», ещё не успевшей вступить в фазу перестройки после прихода Хави на должность главного тренера. До конца года список потенциальных работодателей хавбека лишь увеличивался. За Арсеном якобы следили скауты дортмундской «Боруссии», сообщалось, что раскошелиться готовы «Реал» с «Эвертоном», но дальше публикаций в прессе дело так и не пошло.

Причём в последних двух случаях об отсутствии переговоров сообщали либо Павел Андреев, либо представитель спортсмена Геннадий Голубин. И это качественно отличается от нынешней ситуации и даёт основания полагать, что «Челси» действительно рассчитывает забрать Захаряна.

Андреев никогда не скрывал уверенности в потенциале своего клиента. Ещё в ноябре он говорил о необходимости переезда в Европу, но с того момента разговоров об этом больше не велось. Наверняка, повлияла и ситуация в мире, из-за которой россиянам стало гораздо сложнее привлечь к себе внимание иностранных команд. Эксперты полагают, что это во многом помешало покинуть РПЛ лучшему бомбардиру прошлого сезона Гамиду Агаларову.

Что изменилось с момента появления слухов об интересе со стороны «Барселоны»?

Почти год назад многие считали Захаряна неготовым для переезда в Европу. На тот момент ему только исполнилось 18 лет, а за плечами не было ни одного полноценного сезона в РПЛ, недоставало и опыта выступлений на международной арене. Да, к тому моменту полузащитник успел дебютировать за сборную России и отыграть суммарно 115 минут в матчах с Хорватией и Мальтой, но вряд ли этого было достаточно.

После этого Захарян провёл полноценный сезон, в котором отметился 15 (7 + 8) очками по системе «гол + пас», помог «Динамо» впервые с 2012 года добраться до финала Кубка России, а также успел впечатлить уже второго иностранного специалиста. Если в доверии к нему со стороны Сандро Шварца сомневаться не приходилось (именно немец поднял его из дубля и превратил в игрока основы), то добиться того же от Славиши Йокановича было несколько сложнее. И, если верить сербу, ему это удалось.

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«Да, он рано сделал несколько важных шагов, попал в национальную сборную, стал основным футболистом в клубе. Но ему ещё расти, расти и расти. Если вы меня спрашиваете, сможет ли он заиграть в одной из топовых европейских лиг, мой ответ — да, я в это верю. Но Захаряна надо поддерживать. Ему всё ещё 19 лет, самое главное сейчас — каждодневная работа, собранность, готовность учиться», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

С кем Захаряну придётся бороться за место в основе?

Но одно дело выиграть конкуренцию за попадание в стартовый состав «Динамо» и совсем другое — повторить это в «Челси». После отъезда Себастьяна Шиманьски у москвичей осталось всего четыре претендента три места в средней линии. В этой ситуации оказаться в запасе было крайне сложно. По сути, вытеснить Захаряна из старта мог разве что Лука Гагнидзе — ещё один 19-летний хавбек, вернувшийся из аренды в польском «Ракуве».

В Лондоне же его ждёт напряжённая борьба за игровую практику и взять верх в ней будет крайне непросто. В нынешнем сезоне Томас Тухель предпочитает схему 3—5—2 с очень любопытными распределением функций среди представителей полузащиты. Если Кукурелья исполняет роль чистого левого латераля и бороздит всю бровку, то располагающийся на противоположном краю Рубен Лофтус-Чик чаще смещается в середину, оставляя фланг номинально третьему центральному защитнику Рису Джеймсу. В центре же имеется мощный кулак в лице Жоржиньо, Мэйсона Маунта и Н’Голо Канте.

И это при том, что в запасе есть ещё ряд сильных футболистов, способных бороться за звание основных. Здесь и экс-хавбек «Реала» Матео Ковачич, и уже трижды появлявшийся на поле по ходу сезона Конор Галлахер, а также перспективный Билли Гилмор, опытный Росс Баркли и недавно приобретённые Чезаре Касадеи и Карни Чуквуэмека. По ходу чемпионата на привычное место правого латераля может подняться и Джеймс, вследствие чего в центр вернётся и Лофтус-Чик. Таким образом, Захарян в случае перехода рискует стать даже не четвёртой-пятой, а седьмой-восьмой опцией Тухеля.

Готов ли Захарян к переходу в «Челси»?

Однако необходимо понимать, что такими предложениями не разбрасываются. «Челси» остаётся одним из сильнейших клубов мира и даже банальные тренировки в команде несомненно пойдут на пользу любому. Достаточно посмотреть на пример Юрия Жиркова, который хоть и не стал основным на «Стэмфорд Бридж», но получил колоссальный опыт. Возможно, именно это позволило ему не только стать одним из сильнейших представителей своего поколения, но и вплоть до 37 лет оставаться лучшим левым латералем страны.

Кроме того, трансфер в «Челси» не обязательно подразумевает прозябание в запасе и ожидание возможности проявить себя в кубковых матчах с коллективами из низших дивизионов страны. В клубе наверняка трезво оценивают способности Захаряна и понимают, что для развития ему необходимо постоянно играть. Следовательно, постараются отдать его в аренду. Для Арсена это будет отличным вариантом, даже если из-за этого он окажется не в АПЛ, а, например, в Чемпионшипе. Это позволит ему не только оставаться в поле зрения «синих», но и освоиться в английском футболе.

На этом фоне переход в условную команду второго эшелона не кажется более выигрышным. В этом контексте можно вспомнить Александра Головина, который отверг предложения «Челси» и «Ювентуса и отправился в «Монако». В итоге россиянин оказался не только в не самом сильном из топ-5 чемпионатов, так ещё и в мало на что претендующем клубе. А в этой ситуации обратить на себя внимание грандов гораздо сложнее. Конечно, если тебя не называют одним из самых талантливых опорников планеты, как в случае с Орельеном Тчуамени.