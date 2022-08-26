Трудности адаптации: почему лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ пока не заиграл в «Ахмате»

Нападающий Гамид Агаларов пока не может стать железным игроком основы в «Ахмате». В шести первых турах чемпионата России лучший бомбардир прошлого розыгрыша турнира отметился всего одним голом, ни разу не попал в стартовый состав, а встречу с ЦСКА и вовсе провёл на скамейке запасных. Главный тренер грозненцев Андрей Талалаев объясняет это адаптацией игрока к новым требованиям и высокими нагрузками. Что мешает форварду закрепиться в старте «Ахмата» — в материале RT.

Этим летом Гамид Агаларов стал одним из самых обсуждаемых футболистов в России. В сезоне-2021/22 он наколотил 19 мячей и завоевал звание лучшего бомбардира РПЛ, но не смог спасти «Уфу» от вылета и был вынужден искать себе новую команду. И хотя изначально многие ожидали увидеть его в одном из топ-клубов национального первенства, форвард отправился в «Ахмат». Тогда многие поспешили объяснить это желанием иметь место в основе и обилие игровой практики, но пока нападающий не получил ни того, ни другого.

Такое положение дел не может не удивлять, ведь большинство экспертов и болельщиков видели Агаларова в старте «Ахмата». И дело не только в его результативности в прошлом сезоне, но и в уровне конкуренции. В Грозном Гамиду приходится бороться за позицию не с условным Фёдором Смоловым или Александром Соболевым, а с менее высококлассными исполнителями. Среди них можно выделить Мохамеда Конате и Владимира Ильина — форвардов, на двоих забивших лишь 12 голов в прошлом сезоне.

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И если ставку на 24-летнего ивуарийца можно объяснить и его сыгранностью с партнёрами, и надеждами впоследствии продать его подороже, то выбор между россиянами кажется очевидным. Но именно экс-игрок «Краснодара» уже трижды выходил в основе и получил возможность проявить себя в противостоянии с армейцами. И это в момент, когда грозненцы уступали со счётом 2:3 и имели шансы взять очки.

Ещё по ходу встречи комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поражался отсутствием на поле Агаларова, а после игры вопрос подняли и другие журналисты. Предполагали, что дело может быть в травме, однако главный тренер «Ахмата» опроверг этот вариант.

«С Агаларовым всё нормально, прибавляет, под нагрузками работает. Если будет забивать моменты, как с «Зенитом» и «Спартаком», то будет получать больше времени. Конате разве плохо играет? У нас есть конкуренция на этой позиции», — цитирует Андрея Талалаева «Чемпионат».

Наставник грозненцев назвал несколько причин, которые могут объяснить отсутствие у Агаларова железного места в основе. Одна из них — реализация, которая пока оставляет желать лучшего. Безусловно, первым делом вспоминаются промахи во встречах со «Спартаком» и «Зенитом», когда Гамид не смог отличиться из выгодного положения. В первом случае он с разницей в три секунды пробил сначала в Александра Селихова, а затем в оказавшегося в створе Даниила Хлусевича, а во втором не попал по мячу после передачи Ивана Олейникова.

Здесь необходимо отметить, что в «Ахмате» Агаларов в принципе стал заметно меньше бить по воротам. В прошлом сезоне он угрожал голкиперам значительно чаще, да и реализовывал моменты на абсолютно другом уровне. С чем это может быть связано? Например, с общим изменением требований.

После встречи с «Зенитом» Талалаев ясно дал понять, что ставит перед ним немного иные задачи, нежели это делал Алексей Стукалов в «Уфе». Как минимум в плане игры без мяча. По словам наставника, «у него не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость меньше, чем центральные защитники». В новом коллективе Гамиду приходится выполнять много черновой работы, а при отсутствии должного опыта это вполне может повлиять и на другие аспекты.

«У меня был бомбардир из Второй лиги в «Волге», брали его из Иванова. Мы увеличили ему работу — и сразу потерялась точность. Когда футболист свежий, когда он стоит, на него работает вся команда и он забивает — это один футбол. А когда футболист постоянно работает и этой свежести нет, точность теряется. В этом вся сложность. Надо это пройти. Не только Агаларов это проходит. Самый большой плюс — он продолжает работать… У него есть положительная динамика, но потеря точности всё равно будет», — заявил Талалаев в разговоре с порталом Metaratings.

В этом случае встаёт другой вопрос, а именно что важнее: привести Агаларова к общему знаменателю и научить его существовать в новой системе либо создать максимально комфортные условия для реализации его таланта. Талалаев придерживается первого варианта, но пока дивиденды не особо заметны. Адаптация требует времени и вполне может затянуться надолго. И тогда крайне важным будет не дать спортсмену потерять веру в себя.

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С другой стороны, в современном футболе сложно представить себе статичного нападающего, практически не принимающего участия в оборонительных действиях и не задействованного на разных фазах развития атаки. Исключения есть, но их мало, да и большинство из них — представители предыдущего поколения. Яркими примерами являются Криштиану Роналду и Луис Суарес, которых часто критикуют за пассивность в игре без мяча. Но если португалец и уругваец компенсируют свои минусы за счёт феноменального уровня мастерства, то Агаларов пока таким похвастаться не может.

При этом сложно сказать, что в какой-либо из топ-команд РПЛ Гамид оказался бы в более привычных условиях. Среди лидеров лиги активный прессинг не применяет разве что «Динамо», но там крайне высокая не только конкуренция, но и требования к нападающим. Для проведения разящих контратак Славише Йокановичу требуются скоростные центрфорварды, а лучший бомбардир прошлого сезона вряд ли может похвастаться этим. Его сильными сторонами всегда были умение вести борьбу и находить пространство в чужой штрафной, а не совершать рывки с мячом на 30—40 метров.

Поэтому Агаларову не остаётся ничего иного, кроме как продолжать прогрессировать и адаптироваться к требованиям Талалаева. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до 2025 года, а перспектив для отъезда за границу пока нет. Насколько известно, в услугах игрока был заинтересован льежский «Стандард», но из-за сложной политической ситуации в мире клуб побоялся выкладывать серьёзные деньги за молодого нападающего.