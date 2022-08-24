На пути к возрождению: как «Ростов» возвращается в элиту РПЛ благодаря удачной селекции и работе Карпина

«Ростов» стал одним из главных открытий старта нынешнего сезона РПЛ. Подопечные Валерия Карпина не потерпели ни одного поражения и после шести туров отстают от лидирующего «Зенита» всего на два очка, хотя год назад к этому моменту занимали 14-е место и готовились к борьбе за выживание. Причина преображения не только в возвращении главного тренера, но и в точечной трансферной политике, позволившей компенсировать отсутствие легионеров.

После шести туров лишь три команды до сих пор не проигрывали. Но если от «Зенита» и «Динамо» этого стоило ожидать, даже несмотря на уход многолетнего лидера Артёма Дзюбы и расставания с главным тренером Сандро Шварцем, то беспроигрышная серия «Ростова» для многих стала сюрпризом. Особенно с учётом того, что год назад коллектив успел трижды уступить к этому моменту и набрал лишь пять очков — на семь меньше, чем сейчас.

Безусловно, причин на то несколько. И не стоит забывать хоть и не о солидной, но разнице в уровне соперников. Как и год назад, на старте подопечные Карпина встретились с «Динамо», «Химками» и «Пари НН», но в 2021-м их испытывали на прочность также «Зенит», ЦСКА и «Урал» — более внушительное трио, чем терпящий бедствие «Локомотив», заметно ослабевший «Сочи» и только вернувшийся в высший дивизион «Оренбург». Но всё же это не может полностью нивелировать стартовый всплеск. Ведь сейчас коллектив представляется гораздо более цельным, слаженным и амбициозным.

Главная причина в Валерии Карпине, который из-за отстранения России от международных соревнований всецело сосредоточился на клубном футболе. В начале прошлого сезона он также находился у руля, но всеми мыслями был уже в сборной, готовившейся к решающему этапу отборочного турнира чемпионата мира в Катаре. В итоге после двух неудач он осознал, что не способен совмещать эти должности, и покинул «Ростов». Компенсировать его отсутствие не смогли ни Юрий Сёмин, ни Виталий Кафанов с Зауром Тедеевым.

Сейчас же наставник полон энтузиазма вновь превратить команду в одного из претендентов на высокие места, и пока это у него получается. При нём она не только исправно набирает очки, но и в целом смотрится более современно — вернулась в топ-5 лиги по показателю PPDA, оценивающему эффективность прессинга, заметно прибавила в создании голевых моментов, улучшила игру в обороне — и всё это в условиях практически полного отсутствия легионеров.

События на Украине наложили серьёзный отпечаток на деятельность клуба, уже весной лишившегося всех футболистов из дальнего зарубежья. Причём причин на это было достаточно — от банального желания воспользоваться предоставленным ФИФА рычагом и попробовать себя в Европе до проблем с логистикой (из-за запрета на полёты из местного аэропорта ростовчане вынуждены добираться на выездные встречи на поездах и автобусах). В любом случае, ушли все восемь иностранцев, включая перспективных Понтуса Альмквиста, Денниса Хаджикадунича и Кенто Хасимото, каждый из которых являлся важным исполнителем.

Можно было надеяться, что возвращение Карпина заставит некоторых легионеров пересмотреть своё отношение и вернуться в команду, но этого не произошло. Кто-то покинул её на правах аренды, кто-то был отпущен в статусе свободного агента, а «Ростов» принялся искать им близкую по уровню замену на российском рынке. И нынешние результаты свидетельствуют, что селекционному отделу удалось пусть и частично, но преуспеть.

Летняя трансферная кампания «Ростова» не может быть названа масштабной. В первую команду подняли воспитанника клуба Данила Хромова, из систем «Зенита» и «Локомотива» забрали Кирилла Щетинина и Алексея Миронова соответственно, у «Рубина» взяли запасного вратаря Никиту Медведева, а у «Краснодара» арендовали Евгения Чернова. Суммарно на всё это дончане потратили всего €500 тыс. — крайне маленькая сумма по нынешним меркам. Основные же средства ушли на приобретение двух других футболистов, образовавших один из самых ярких дуэтов на старте чемпионата. Так, за €1,5 млн из «Динамо» был выписан Николай Комличенко, а вдвое больше пришлось потратить на Даниила Уткина.

В первых шести турах Комличенко отметился пятью точными ударами и, если бы не неудачно пробитый пенальти, вполне мог делить первую строчку в гонке бомбардиров с Квинси Промесом. Уткин же лидирует по результативным передачам (четыре), причём адресатом всегда становился именно Николай. И это лишний раз показывает, насколько грамотным было решение «Ростова» купить обоих. По спортивным качествам габаритный нападающий и центральный хавбек с отличным дальним пасом идеально подходят друг другу, что подтверждается на практике.

С приходом Уткина едва ли не главным оружием «Ростова» стали стандартные положения. В первых четырёх турах коллектив забил шесть мячей, причём все — после розыгрыша штрафных и угловых или с пенальти. И в этом прямая заслуга Даниила, ведь именно он исполняет подачи как с корнеров, так и со свободных, уступая более опытным одноклубникам лишь удары с «точки». И возможно, не зря: на прошедших выходных он не смог реализовать потенциально победный 11-метровый во встрече с «Сочи».

Да, можно посетовать на малое количество голов с игры, по которым ростовчане делят 14-е место с «Факелом» (оба — по три), превосходя лишь главных аутсайдеров турнира — «Урал» и «Торпедо». И это действительно тревожный факт. По количеству ожидаемых мячей без учёта пенальти (NPxG) подопечные Карпина также находятся в нижней пятёрке, но при этом лишь немного уступают «Краснодару» и превосходят «Динамо». Но большое число заработанных 11-метровых свидетельствует не только о недисциплинированности противника, но и об умении «Ростова» провоцировать такие ситуации. Так, два из них были назначены за фол на борющемся на «втором этаже» Комличенко, по одному — за нарушение правил на врывавшихся в штрафную Дмитрии Полозе и Денисе Терентьеве. И лишь с «Пари НН» на точку было указано после необоснованной жёсткости со стороны защитника.

Но взаимодействием с Комличенко и мастерским исполнением стандартов плюсы от приглашения Уткина не ограничиваются. Вместе с Данилом Глебовым они составили одну из самых сильных и перспективных связок в центре полузащиты, равных которой по уровню потенциала в РПЛ найти не так-то просто. Не считая звёздных бразильцев «Зенита», в один ряд можно поставить разве что Арсена Захаряна и Даниила Фомина.

При этом Уткину и Глебову по 22 года, и оба способны не только развиваться, но и принести «Ростову» солидные средства в случае перепродажи в будущем. А рано или поздно ему придётся с ними расстаться, ведь ввиду отсутствия богатого спонсора команда вынуждена жить по средствам и продавать действующих футболистов, чтобы иметь возможность приобрести новых.

В целом «Ростов» продолжает гнуть ту линию, которая была избрана сразу после прихода в клуб Карпина. Руководство не имеет возможности вкладывать колоссальные средства, вследствие чего клуб вынужден специализироваться на привлечении молодых талантов и их развитии с целью последующей перепродажи. Подтверждением тому служит средний возраст (24,3 года), по которому жёлто-синие входят в топ-6 лиги.

В нынешнем сезоне Карпин выпускал на поле сразу 12 исполнителей моложе 25 лет, при этом лишь Артём Нтумба Муамба получил менее получаса времени. И это говорит как о доверии наставника молодёжи, так и о его желании способствовать их прогрессу — абсолютно логичное решение в условиях отсутствия еврокубков и реальных перспектив на завоевание золотых медалей. Но если россиянина конголезского происхождения сложно назвать игроком обоймы, то к их числу можно смело причислить как новоприбывших Миронова и Щетинина, так и 18-летнего Виктора Мелёхина. Хоть и не все они пока соответствуют уровню претендента на высокие места.

Ввиду наличия такого числа неопытных игроков, оценивать перспективы «Ростова» в сезоне довольно непросто. Более конкретно о них можно будет говорить по прошествии 12 туров. Уже в следующем туре подопечных Карпина ждёт встреча с ЦСКА, а далее — противостояния с «Торпедо», «Спартаком», «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Краснодаром».