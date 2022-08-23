У полузащитника «Сочи» Ангбана диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан получил полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.

«Футболисты, персонал и руководство клуба желают игроку здоровья и скорейшего возвращения на поле! Витя, мы с тобой», — говорится в Telegram-канале «Сочи».

Напомним, что ивуарийский футболист получил травму в матче шестого тура с «Ростовом» после стыка с полузащитником Даниилом Уткиным.

Игра прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счётом 2:2. В составе сочинского клуба мячи забили Кристиан Нобоа (44-я минута) и Артур Юсупов (69-я). У ростовского клуба отличились Степан Мельников (83-я) и Артём Мещанинов (90 + 2).

«Ростов» с 12 очками расположился на третьем месте таблицы чемпионата России. «Сочи» (десять) занимает шестую строчку.

Ранее гендиректор «Сочи» сообщил, что клуб договорился с «Арсеналом» о переходе Степанова.