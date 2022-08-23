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Гендиректор «Сочи» сообщил, что клуб договорился с «Арсеналом» о переходе Степанова

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что клуб договорился о переходе защитника Данила Степанова из тульского «Арсенала».
Гендиректор «Сочи» сообщил, что клуб договорился с «Арсеналом» о переходе Степанова
  • РИА Новости

«Определённая договорённость о переходе есть. Нужно пройти ещё медобследование», — цитирует Рубашко ТАСС.

СМИ сообщали, что Степанов близок к трансферу в «Сочи»

В минувшем сезоне Степанов провёл за тульскую команду 30 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

Ранее президент «Арсенала» заявил, что клуб не имеет финансовой возможности обеспечить высокой зарплатой сербского нападающего Джордже Деспотовича.

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