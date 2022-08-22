Деспотович покинет тульский «Арсенал» из-за высокой зарплаты

Президент «Арсенала» заявил, что клуб не имеет финансовой возможности обеспечить высокой зарплатой сербского нападающего Джордже Деспотовича.

«Джордже ищет команду. Это дорогой футболист, мы не в состоянии платить ему столько денег», — цитирует Аджоева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что футболист на данный момент тренируется с основной командой тульского клуба.

«Дай бог, у него всё будет хорошо, — заключил Аджоев.

Напомним, что балканский форвард заключил трёхлетний контракт с клубом из Тулы.

29-летний игрок выступал за «Рубин» с лета 2020 года. За это время он забил 15 мячей и отдал пять результативных передач в 36 матчах за команду. Серб присоединился к «Арсеналу» в 2021 году и провёл за тульский клуб 11 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее в «Арсенале» отреагировали на слухи о переходе Степанова в «Сочи».