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В «Арсенале» отреагировали на слухи о переходе Степанова в «Сочи»

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Спортивный директор тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал возможный переход защитника Данилы Степанова в «Сочи».
В «Арсенале» отреагировали на слухи о переходе Степанова в «Сочи»
  • РИА Новости

«Сейчас ничего комментировать не буду — нет ясности в переходе Степанова в «Сочи». Разговоров между клубами по трансферу тоже пока не было», — цитирует Подпалого Sport24.

Напомним, что «Сочи» по итогам сезона-2021/22 завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив только «Зениту». Команду тренировал Владимир Федотов, который в межсезонье перешёл в ЦСКА.

Ранее Владимир Федотов был признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля.

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