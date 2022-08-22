«Концерт» в Ростове-на-Дону, достижение Сергеева и рекорд по числу удалений: чем запомнился 6-й тур РПЛ

«Локомотив» и «Пари Нижний Новгород» одержали первые победы в сезоне. При этом подопечные Йозефа Циннбауэра учинили разгром «Химкам», несмотря на то, что провели второй тайм в меньшинстве. «Зенит» дома с трудом одолел «Торпедо», а Иван Сергеев забил третий мяч после выхода на замену. ЦСКА в родных стенах трижды отличился за семь минут, однако едва не позволил «Ахмату» вернуться в игру. А «Ростов», напротив, ликвидировал гандикап в два мяча в концовке матча с «Сочи», хотя Николай Комличенко и Даниил Уткин не реализовали по пенальти. Чем запомнился 6-й тур РПЛ — в материале RT.

Спасительная победа для Циннбауэра

Матч с «Химками» стал для «Локомотива» ключевым. В первых пяти турах железнодорожники набрали всего три очка и не одержали ни одной победы. Как итог — место в зоне стыков. Очередная осечка в противостоянии с уступающим в классе соперником могла привести к отставке немецкого дуэта тренеров Йозеф Циннбауэр — Марвин Комппер.

Но в сложный момент команде всё же удалось собраться. Ещё до перерыва гости отличились дважды. Причём первые очки по системе «гол + пас» набрали легионеры Гирано Керк и Франсуа Камано, не блиставшие на старте сезона. Полузащитник из Нидерландов сначала открыл счёт, а затем ассистировал гвинейцу.

Взять верх москвичам не помешало даже крайне спорное удаление Марка Мампасси в самом конце первого тайма. В меньшинстве они не только не позволили хозяевам возродить интригу, но и довели дело до разгрома — 3:0.

Первую победу одержал и «Пари Нижний Новгород». В прошлом туре команда вошла в число лучших по количеству созданных опасных моментов (семь), но в результативном матче уступила «Ростову» — 3:4. Зато в выездной встрече с «Уралом» фортуна улыбнулась подопечным Михаила Галактионова. Последние полчаса они провели в большинстве и в концовке добились успеха благодаря сильному удару вышедшего на замену Иброхимхалила Юлдошева. Таким образом они не только оказались сильнее, но и испортили дебют новому наставнику екатеринбуржцев Виктору Гончаренко.

Невезение Карпина в дерби

В предыдущих турах «Ростов» проявил себя как крайне везучая команда. В некоторых матчах подопечные Валерия Карпина забивали и вырывали победы даже тогда, когда этого не заслуживали. Зачастую им помогали добиваться успеха стандартные положения. Однако в домашнем южном дерби с «Сочи» удача впервые в сезоне отвернулась от них.

Хозяева владели мячом 54% времени, нанесли 19 ударов против 14 у соперника, из которых восемь пришлись в створ, но едва не потерпели дебютное поражение. Более того, они стали первой командой РПЛ за четыре года, которой не удалось реализовать два пенальти в одной встрече. В первом тайме бесхитростный выстрел Николая Комличенко почти по центру парировал Денис Адамов, а на седьмой добавленной ко второй половине минуте Даниил Уткин с «точки» отправил снаряд в штангу.

Однако жёлто-синим всё же удалось совершить небольшое чудо и уйти от поражения в концовке. Положил начало камбэку юный Степан Мельников. Выйдя на замену, он отметился дебютным голом в Премьер-лиге. А в добавленное арбитром время помог команде излюбленный стандарт. После фирменной подачи со штрафного в исполнении Уткина и серии рикошетов снаряд залетел в сетку от Артёма Мещанинова.

Результативная серия Чалова

После поражения от «Зенита» ЦСКА крайне важно было вернуться на победную тропу особенно с учётом осечки «Спартака» в дерби с «Динамо». У армейцев была возможность догнать принципиального соперника в турнирной таблице.

И они блестяще справились со своей задачей. «Ахмат» на выезде сохранял свои ворота в неприкосновенности лишь полчаса, после чего мячи посыпались в сетку как из рога изобилия. Подопечные Владимира Федотова отличились трижды за семь минут. Открыл счёт Фёдор Чалов, продливший результативную серию в национальном первенстве до четырёх встреч. А затем первым голом в РПЛ почти за семь лет отметился 35-летний Кирилл Набабкин. Очередные очки за результативность набрали и Хорхе Карраскаль с Хесусом Мединой.

Впрочем, не обошлось и без серьёзной ложки дёгтя. Добившись комфортного преимущества, москвичи, как и в Нижнем Новгороде, сбавили обороты, и едва не поплатились за это. Мохамед Конате и Бернард Бериша сократили отставание до минимума, и у грозненцев оставалось достаточно времени, чтобы совершить камбэк. К счастью для ЦСКА, точку в противостоянии красивым обводящим ударом поставил Медина.

Новая роль для Сергеева

А вот «Зенит» едва не потерял очки в противостоянии с «Торпедо». Действующие чемпионы владели подавляющим преимуществом и нанесли почти три десятка ударов, но вырвали победу только в концовке.

В этом матче в очередной раз проявилось качество, которое регулярно помогает команде набирать очки. Болельщики и эксперты заслуженно называют её состав самым сильным в лиге, в том числе из-за качественной скамейки. Сергей Семак может себе позволить оставить в резерве футболистов сборной России: Ивана Сергеева, Александра Ерохина, Далера Кузяева, Зелимхана Бакаева, Данила Кругового, новичка-бразильца Густаво Мантуана и других.

Все они способны появиться на поле ближе к финальному свистку и усилить давление на ворота уставших оппонентов. Показательная статистика: резервисты петербуржцев в текущем розыгрыше РПЛ забили пять мячей из 13 командных, а если добавить к ним Суперкубок, их число возрастёт до шести. Возможность освежить ростер помогает и регулярно огорчать соперников на финише встреч. После 75-й минуты они отличились в национальном первенстве семь раз (более 50%).

А Сергеев вовсе превратился в «джокера». Потеряв место в основе, он не опустил руки, а раскрылся в новой роли. После выходов на замену он записал на свой счёт три гола, один из которых стал победным, и лидирует в гонке бомбадиров «Зенита».

Спорное удаление Мампасси

Шестой тур РПЛ получился богатым не только на мячи, но и на удаления. В общей сложности судьи показали нарушителям пять красных карточек, одна из которых — прямая. Это рекорд нынешнего сезона чемпионата России. Предыдущее достижение было зафиксировано во втором, когда поле досрочно покинули три футболиста. А в четвёртом и пятом арбитры вовсе выгнали лишь по одному игроку.

При этом самым грубым коллективом турнира является «Локомотив». Удаление Мампасси стало для него уже третьим. Ранее его участь разделяли Алексис Бека-Бека и Дмитрий Баринов. А по количеству «горчичников» (16) москвичи занимают третью строчку, уступая «Уралу» (20) и «Сочи» (17).

Большое количество фолов свидетельствует как о желании быстро вернуть себе мяч при потерях, так и о плохой физической готовности. Подопечные Циннбауэра банально не успевают за соперниками и нарушают правила.

Вместе с тем резкое увеличение количества красных карточек в последних сезонах — явная тенденция, и связана она с введением системы VAR. С её появлением помощники исправляют большое количество ошибок судей и фиксируют фолы там, где раньше бы не заметили. В сезоне-2018/19 было 58 удалений без VAR. В сезоне-2019/20, когда система работала частично — 65. А в следующих двух их число серьёзно возросло — 89 и 81.

Порой арбитры принимают и довольно спорные решения. Например, Иван Сиденков после просмотра повтора показал прямую красную Мампасси за лёгкое касание лица оппонента. А Кирилл Левников в Екатеринбурге продемонстрировал второй «горчичник» Андрею Егорычеву за наступ на ногу.