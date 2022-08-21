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В «Динамо» пошутили над состоянием Соболева: надеемся, с Сашей всё в порядке

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«Динамо» в шутливой форме отреагировало на столкновение форварда «Спартака» Александра Соболева с голкипером бело-голубых Антоном Шуниным во время московского дерби.
В «Динамо» пошутили над состоянием Соболева: надеемся, с Сашей всё в порядке
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Повезло, что без карточки, Антон… Давай поспокойней в следующий раз. P. S. Надеемся, с Сашей всё в порядке», — написал представитель пресс-службы «Динамо».

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Таким образом, «Динамо» впервые с 2008 года на своём поле обыграло «Спартак» в РПЛ. Победный мяч забил Константин Тюкавин (27-я минута).

Соболев в концовке встречи ударил голкипера бело-голубых бутсой по лицу в попытке дотянуться до мяча.

Ранее голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал эпизод со столкновением Шунина с Соболевым.



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