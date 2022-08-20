Лещук — о стыке Соболева с Шуниным: форвард «Спартака» всегда играет жёстко

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал эпизод со столкновением вратаря бело-голубых Антона Шунина с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Он всегда так играет. Стиль игры такой, видимо: играет жёстко и идёт до конца. На грани, но это его стиль. Его задача — забить гол. Но на месте вратаря, понятно, не совсем приятно, когда так играют против тебя», — цитирует Лещука «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Таким образом, «Динамо» впервые с 2008 года на своём поле обыграло «Спартак» в РПЛ. Победный мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута).

Соболев в концовке встречи ударил голкипера бело-голубых бутсой по лицу в попытке дотянуться до мяча.

Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее Михаил Вилков заявил, что Соболев должен был получить жёлтую карточку в эпизоде с Шуниным.