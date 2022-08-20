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Вилков: Соболев должен был получить жёлтую карточку в эпизоде с Шуниным

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Бывший арбитр Михаил Вилков прокомментировал спорный эпизод с участием форварда «Спартака» Александра Соболева и голкипера «Динамо» Антона Шунина.
Вилков: Соболев должен был получить жёлтую карточку в эпизоде с Шуниным
  • Gettyimages.ru

«Столкновение Шунина и Соболева? Думаю, форвард «Спартака» должен был получить за это жёлтую карточку», — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

Соболев ударил голкипера бело-голубых бутсой по лицу в попытке дотянуться до мяча.

Счёт в матче 1:0 в пользу «Динамо». Мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута) после ошибки Наиля Умярова.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».

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