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Йоканович: Смолов пропустит матч со «Спартаком» из-за небольшого повреждения

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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».
Йоканович: Смолов пропустит матч со «Спартаком» из-за небольшого повреждения
  • Gettyimages.ru

«У Смолова небольшое повреждение, он не сможет сыграть в матче. Но мы полностью уверены в Тюкавине, поэтому он играет», — цитирует сербского специалиста «Матч ТВ».

По словам Йокановича, тренерский штаб бело-голубых проанализировал игру «Спартака».

«Они используют ромб в центре поля, [Тюкавин. — RT] постарается нейтрализовать его», — добавил тренер.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян из Сочи.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идёт на шестой строчке.

Ранее стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на матч РПЛ.

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