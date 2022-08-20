Йоканович: Смолов пропустит матч со «Спартаком» из-за небольшого повреждения
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«У Смолова небольшое повреждение, он не сможет сыграть в матче. Но мы полностью уверены в Тюкавине, поэтому он играет», — цитирует сербского специалиста «Матч ТВ».
По словам Йокановича, тренерский штаб бело-голубых проанализировал игру «Спартака».
«Они используют ромб в центре поля, [Тюкавин. — RT] постарается нейтрализовать его», — добавил тренер.
Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян из Сочи.
Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идёт на шестой строчке.
Ранее стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на матч РПЛ.