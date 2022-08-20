Стали известны составы московских «Спартака» и «Динамо» на матч шестого тура чемпионата России по футболу.

В составе «Спартака» с первых минут на поле появятся атакующий полузащитник Квинси Промес и форвард Александр Соболев. Нападающий бело-голубых Фёдор Смолов не попал в заявку на матч по решению медицинского штаба.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян из Сочи.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Спартаком» в шестом туре чемпионата России.