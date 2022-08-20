Хачатурянц о матче «Динамо» — «Спартак»: очень надеюсь на победу красно-белых

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Спартаком» в шестом туре чемпионата России.

«Конечно, я буду смотреть этот матч. Для «Спартака» дерби с «Динамо» точно не будет лёгкой прогулкой, но я очень надеюсь на победу красно-белых сегодня», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что его удивила работа главного тренера Гильермо Абаскаля.

«В начале пути ты не ждёшь каких-то быстрых изменений результата от имени, которое не является громким», — заключил Хачатурянц.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к бывшему защитнику «Марселя» Гонсалесу.