Источник: «Спартак» проявляет интерес к бывшему защитнику «Марселя» Гонсалесу
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На испанца претендует «Спартак». Также игроком интересовался «Эльче», который предлагал €1,6 млн в год до вычета налогов, однако сам футболист отказался от этого трансфера, сообщает журналист Cope Elche Джеронимо Торно в социальных сетях.
Уточняется, что московский клуб сделал более выгодное предложение футболисту.
Гонсалес присоединился к «Марселю» в 2019 году. Испанец провёл за французский клуб 75 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
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