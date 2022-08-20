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Источник: «Спартак» проявляет интерес к бывшему защитнику «Марселя» Гонсалесу

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Экс-защитник «Марселя» Альваро Гонсалес может продолжить карьеру в чемпионате России.
Источник: «Спартак» проявляет интерес к бывшему защитнику «Марселя» Гонсалесу
  • Gettyimages.ru

На испанца претендует «Спартак». Также игроком интересовался «Эльче», который предлагал €1,6 млн в год до вычета налогов, однако сам футболист отказался от этого трансфера, сообщает журналист Cope Elche Джеронимо Торно в социальных сетях.

Уточняется, что московский клуб сделал более выгодное предложение футболисту.

Гонсалес присоединился к «Марселю» в 2019 году. Испанец провёл за французский клуб 75 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее агент Николсона рассказал о будущем нападающего в «Спартаке»

 

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