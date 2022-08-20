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Агент Николсона рассказал о будущем нападающего в «Спартаке»

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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на информацию об активном поиске нового клуба для футболиста.

«Я надеюсь, что Шамар забьёт завтра и поможет «Спартаку» победить», — цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».

По его словам, Николсон нужен «Спартаку», чтобы выиграть чемпионат России в этом сезоне.

«Но при всём уважении к остальным футболистам Шамар не тот игрок, который будет выходить на замену на пять минут. Я всё ещё очень надеюсь, что мы не будем говорить о его трансфере с другими командами», — заключил Портега.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком».

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