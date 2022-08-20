Агент Николсона рассказал о будущем нападающего в «Спартаке»
«Я надеюсь, что Шамар забьёт завтра и поможет «Спартаку» победить», — цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».
По его словам, Николсон нужен «Спартаку», чтобы выиграть чемпионат России в этом сезоне.
«Но при всём уважении к остальным футболистам Шамар не тот игрок, который будет выходить на замену на пять минут. Я всё ещё очень надеюсь, что мы не будем говорить о его трансфере с другими командами», — заключил Портега.
Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.
Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком».