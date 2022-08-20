Смородская: «Спартак» может удержаться в лидерах РПЛ после матча с «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком».

«Считаю, что «Спартак» — фаворит в этой встрече. Почему их победная серия должна подходить к концу? Может, останутся на первом месте после этой игры. Если им фавор идёт, то могут и удержаться на вершине», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил шансы «Спартака» в матче с «Динамо».