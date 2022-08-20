военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Смородская: «Спартак» может удержаться в лидерах РПЛ после матча с «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком».

«Считаю, что «Спартак» — фаворит в этой встрече. Почему их победная серия должна подходить к концу? Может, останутся на первом месте после этой игры. Если им фавор идёт, то могут и удержаться на вершине», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил шансы «Спартака» в матче с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить