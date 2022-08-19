Ринат Билялетдинов считает «Спартак» фаворитом в матче РПЛ с «Динамо»
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«Фаворитом этого матча по праву считается «Спартак». Команда поймала волну, и у неё всё идёт удачно. «Динамо» тоже не провалилось, есть успешные результаты. Но пока хвастаться, как «Спартаку», динамовцам рано», — цитирует Билялетдинова Metaratings.
По мнению тренера, в предстоящей игре по одному мячу забьют обе команды.
«Конечный же результат будет зависеть от мастерства реализации», — добавил Билялетдинов.
Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.
Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.
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