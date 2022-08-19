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Ринат Билялетдинов считает «Спартак» фаворитом в матче РПЛ с «Динамо»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил шансы московского «Спартака» в матче шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».
Ринат Билялетдинов считает «Спартак» фаворитом в матче РПЛ с «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Фаворитом этого матча по праву считается «Спартак». Команда поймала волну, и у неё всё идёт удачно. «Динамо» тоже не провалилось, есть успешные результаты. Но пока хвастаться, как «Спартаку», динамовцам рано», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

По мнению тренера, в предстоящей игре по одному мячу забьют обе команды.

«Конечный же результат будет зависеть от мастерства реализации», — добавил Билялетдинов.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал Соболева лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2021/22.

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