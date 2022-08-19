Камоцци назвал Соболева лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2021/22
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Лучший матч команды в прошлом сезоне? Победа в Кубке России над ЦСКА (в четвертьфинале. — RT). Команда очень хорошо справилась с поставленной задачей, несмотря на многочисленные трудности. А лучшим игроком прошедшего сезона является нападающий Александр Соболев», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».
Соболев в сезоне-2021/22 провёл за столичный клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач.
В текущем сезоне форвард провёл пять матчей в РПЛ, забил один мяч и отдал три голевые передачи.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о перспективах красно-белых в сезоне-2022/23.