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Камоцци назвал Соболева лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2021/22

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Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал лучшего игрока московского клуба в прошлом сезоне.
Камоцци назвал Соболева лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2021/22
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Лучший матч команды в прошлом сезоне? Победа в Кубке России над ЦСКА (в четвертьфинале. — RT). Команда очень хорошо справилась с поставленной задачей, несмотря на многочисленные трудности. А лучшим игроком прошедшего сезона является нападающий Александр Соболев», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Соболев в сезоне-2021/22 провёл за столичный клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач.

В текущем сезоне форвард провёл пять матчей в РПЛ, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о перспективах красно-белых в сезоне-2022/23.

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