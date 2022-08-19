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Романцев: «Спартаку» надо настраиваться на первое место

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о перспективах красно-белых в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Романцев: «Спартаку» надо настраиваться на первое место
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Посмотрел, как играют конкуренты, и должен сказать, что «Спартаку» надо настраиваться на первое место. Других вариантов нет. У них приличный состав», — приводит слова Романцева «РБ Спорт».

Он также заявил, что красно-белым нельзя сейчас расслабляться. По его словам, «Спартак» ещё не играл с серьёзными соперниками, такими как «Зенит», ЦСКА или «Динамо».

Напомним, что «Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил выступление «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля на старте сезона-2022/23.

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