Мостовой — о лидерстве «Спартака» в РПЛ: Абаскаль тут ни при чём

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил выступление «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля на старте сезона-2022/23.

«Успех «Спартака» в том, что у команды хороший состав. Абаскаль тут ни при чём! Все клубы потеряли своих хороших иностранцев. Наверху находятся те команды, у которых ещё есть легионеры», — цитирует Мостового Betonmobile.

Он добавил, что Абаскаль пришёл в клуб красно-белых по объявлению и получает удовольствие здесь.

Напомним, что «Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее Наиль Умяров высказался о работе с главным тренером Гильермо Абаскалем.