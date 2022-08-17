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Умяров: есть ощущение, что мы все с Абаскалем на одной волне

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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о работе с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
Умяров: есть ощущение, что мы все с Абаскалем на одной волне
  • Gettyimages.ru

«Особенность Абаскаля в том, что у него молодая, горячая кровь. Есть ощущение, что мы все с ним на одной волне. Если что-то не получается, он не заставляет делать, пока не получится, — просто меняет упражнение. И так во всём, даже на теориях», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее бывший тренер красно-белых Дмитрий Гунько оценил работу Абаскаля.

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