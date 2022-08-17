Гунько считает, что «Спартаку» далеко до совершенства

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько оценил работу испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту наставника московского клуба.

«Сейчас главный тренер — Абаскаль, при котором команда показывает качественный футбол. Но любой тренер скажет, что команде далеко до совершенства. Нужно время — и тогда будет более ясная картина происходящего», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил выступление красно-белых под руководством Абаскаля.