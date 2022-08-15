Камоцци: доволен работой Абаскаля в «Спартаке»

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил выступление красно-белых под руководством 33-летнего Гильермо Абаскаля.

«Прекрасный результат. Доволен работой Абаскаля. Нужно продолжать в том же духе и побеждать всех до самого конца чемпионата. Надеюсь, что так и будет», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».