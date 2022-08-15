Рианчо: у «Спартака» многообещающее начало сезона

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу «Спартака» в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

«Начало сезона у «Спартака» многообещающее, но до конца чемпионата ещё очень много игр и много непростых соперников, взять хотя бы следующие пять матчей», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). Сочи — пятый (девять очков).

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что не считает удачный старт команды заявкой на чемпионство.