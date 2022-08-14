Мележиков не считает удачный старт «Спартака» заявкой на чемпионство

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал успехи красно-белых на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«С победой. Заявка на чемпионство? Нет, очередная победа», — цитирует Мележикова ТАСС.

«Спартак» разгромил в матче пятого тура «Сочи» со счётом 3:0, набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее расположились «Зенит», «Ростов» (по 11 очков), ЦСКА (десять очков) и «Сочи» (девять).

В матче шестого тура «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо» (20 августа).

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал первой командой, одержавшей 500 побед в чемпионатах России.