военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Караваев: первое место «Зенита» в РПЛ было делом времени

Короткая ссылка
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о лидерстве команды из Санкт-Петербурга в чемпионате России по футболу.
Караваев: первое место «Зенита» в РПЛ было делом времени
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Я думаю, возвращение на первое место было делом времени. Мы нормально и обычно готовились к матчам — так же, как и всегда — и сегодня вернули себе первое место», — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита».

27-летний защитник также рассказал о действиях футболистов «Зенита» в матче с «Торпедо».

«Торпедо» — команда, которая находится внизу турнирной таблицы, им нужны очки, поэтому они оборонялись большим количеством футболистов, а мы пытались эту оборону вскрыть. К счастью, нам удалось это сделать», — заключил он.

Караваев в апреле перенёс операцию на бедре. Защитник впервые появился на поле в сезоне-2022/23 в матче с чёрно-белыми.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Мячи забили Иван Сергеев (85-я минута), Малком (88-я).

«Зенит» (14 очков) вышел в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ). Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Торпедо» (1 очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее Семак заявил, что Матео Кассьерра смотрелся полезно, но не реализовал голевые моменты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить