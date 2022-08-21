Караваев: первое место «Зенита» в РПЛ было делом времени

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о лидерстве команды из Санкт-Петербурга в чемпионате России по футболу.

«Я думаю, возвращение на первое место было делом времени. Мы нормально и обычно готовились к матчам — так же, как и всегда — и сегодня вернули себе первое место», — цитирует Караваева пресс-служба «Зенита».

27-летний защитник также рассказал о действиях футболистов «Зенита» в матче с «Торпедо».

«Торпедо» — команда, которая находится внизу турнирной таблицы, им нужны очки, поэтому они оборонялись большим количеством футболистов, а мы пытались эту оборону вскрыть. К счастью, нам удалось это сделать», — заключил он.

Караваев в апреле перенёс операцию на бедре. Защитник впервые появился на поле в сезоне-2022/23 в матче с чёрно-белыми.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Мячи забили Иван Сергеев (85-я минута), Малком (88-я).

«Зенит» (14 очков) вышел в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ). Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Торпедо» (1 очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее Семак заявил, что Матео Кассьерра смотрелся полезно, но не реализовал голевые моменты.