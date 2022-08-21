Семак: Кассьерра смотрелся полезно, но не реализовал голевые моменты

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу с московским «Торпедо».

«У нас была идея сыграть в два форварда, но по сегодняшнему матчу было видно, что Мостовой и Малком действовали хорошо и убирать кого-то из них не совсем правильно. Кассьерра смотрелся полезно, но не забил те моменты, которые у него были. Сергеев вышел и забил, значит, всё сделали правильно», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его словам, замена Густаво Мантуана в перерыве матча связана с тем, что 21-летний бразильский нападающий отсутствовал около одного месяца.

«В прошлой игре он вышел и сыграл кусочек времени. В этом матче сыграл немного больше. Мы знали, что физически ему будет сложно», — пояснил Семак.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (85-я минута), Малком (88-я).

«Зенит» (14 очков) вышел в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ). Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Торпедо» (1 очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ.











