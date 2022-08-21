военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Столичный ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:2.

В составе армейцев мячи забили Фёдор Чалов (29-я минута), Кирилл Набабкин (33-я), Хорхе Карраскаль (35-я) и Хесус Медина (78-я). У грозненского клуба отличились Мохамед Конате (40-я) и Бернард Бериша (58-я).

Красно-синие, набрав 13 очков, вырвались на первое место таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) и обошли «Спартак» (13 очков) по дополнительным показателям. «Ахмат» (8 очков) расположился на восьмом месте.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что присутствие полузащитника команды Константина Кучаева в протоколе на матч шестого тура чемпионата России с «Ахматом» является технической ошибкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить