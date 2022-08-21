ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:2.

В составе армейцев мячи забили Фёдор Чалов (29-я минута), Кирилл Набабкин (33-я), Хорхе Карраскаль (35-я) и Хесус Медина (78-я). У грозненского клуба отличились Мохамед Конате (40-я) и Бернард Бериша (58-я).

Красно-синие, набрав 13 очков, вырвались на первое место таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) и обошли «Спартак» (13 очков) по дополнительным показателям. «Ахмат» (8 очков) расположился на восьмом месте.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что присутствие полузащитника команды Константина Кучаева в протоколе на матч шестого тура чемпионата России с «Ахматом» является технической ошибкой.