В ЦСКА назвали технической ошибкой появление Кучаева в протоколе на матч с «Ахматом»
- РИА Новости
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«Кучаев отсутствует в протоколе на матч. Видимо, это техническая ошибка сайта РПЛ», — цитирует Брейдо «Чемпионат».
Напомним, что хавбек попал в стартовый состав красно-синих, однако был заменён на полузащитника Ивана Облякова из-за повреждения.
По данным сайта РПЛ, Кучаев остался в числе запасных в протоколе встречи, что нарушало регламент чемпионата. Армейцы могут получить техническое поражение в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС в том случае, если подтвердится неправильная замена футболиста.
Матч между красно-синими и «Ахматом» проходит на поле стадиона «ВЭБ Арена». Главный арбитр встречи — Сергей Карасёв.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может получить техническое поражение в матче с «Ахматом».