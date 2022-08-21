В ЦСКА назвали технической ошибкой появление Кучаева в протоколе на матч с «Ахматом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что присутствие полузащитника команды Константина Кучаева в протоколе на матч шестого тура чемпионата России с «Ахматом» является технической ошибкой.

«Кучаев отсутствует в протоколе на матч. Видимо, это техническая ошибка сайта РПЛ», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

Напомним, что хавбек попал в стартовый состав красно-синих, однако был заменён на полузащитника Ивана Облякова из-за повреждения.

По данным сайта РПЛ, Кучаев остался в числе запасных в протоколе встречи, что нарушало регламент чемпионата. Армейцы могут получить техническое поражение в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС в том случае, если подтвердится неправильная замена футболиста.

Матч между красно-синими и «Ахматом» проходит на поле стадиона «ВЭБ Арена». Главный арбитр встречи — Сергей Карасёв.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может получить техническое поражение в матче с «Ахматом».