СЭ: ЦСКА может получить техническое поражение в матче с «Ахматом»

Столичный ЦСКА может получить техническое поражение в матче шестого тура чемпионата России с «Ахматом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», полузащитника Константина Кучаева, которого перед игрой заменили на хавбека Ивана Облякова, увели со скамейки ЦСКА на трибуну по ходу матча с грозненским клубом.

Отмечается, что Кучаев остался в числе запасных в протоколе встречи, что нарушало регламент РПЛ. Армейцы могут получить техническое поражение в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС в том случае, если подтвердится неправильная замена футболиста.

Матч между красно-синими и «Ахматом» проходит на поле стадиона «ВЭБ Арена». Главный арбитр встречи — Сергей Карасёв.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил причину замены Кучаева на Облякова.