СЭ: ЦСКА может получить техническое поражение в матче с «Ахматом»
- РИА Новости
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», полузащитника Константина Кучаева, которого перед игрой заменили на хавбека Ивана Облякова, увели со скамейки ЦСКА на трибуну по ходу матча с грозненским клубом.
Отмечается, что Кучаев остался в числе запасных в протоколе встречи, что нарушало регламент РПЛ. Армейцы могут получить техническое поражение в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС в том случае, если подтвердится неправильная замена футболиста.
Матч между красно-синими и «Ахматом» проходит на поле стадиона «ВЭБ Арена». Главный арбитр встречи — Сергей Карасёв.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил причину замены Кучаева на Облякова.