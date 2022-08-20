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«Ростов» в компенсированное время ушёл от поражения от «Сочи» в матче с тремя пенальти

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«Ростов» и «Сочи» не смогли определить победителя в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счётом 2:2.

В составе сочинского клуба мячи забили Кристиан Нобоа (44-я минута) и Артур Юсупов (69-я). У ростовского клуба отличились Степан Мельников (83-я) и Николай Комличенко (90+2).

«Ростов» с 12 очками расположился на третьем месте таблицы чемпионата России. «Сочи» (десять) занимают шестую строчку.

Ранее сообщалось, что столичное «Динамо» обыграло московский «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

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