военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Динамо» нанесло «Спартаку» первое поражение в сезоне РПЛ

Короткая ссылка
Столичное «Динамо» обыграло московский «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
«Динамо» нанесло «Спартаку» первое поражение в сезоне РПЛ
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. 

Победный мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута) после ошибки Наиля Умярова.

Защитник бело-голубых Саба Сазонов отличился на 71-й минуте матча. Однако главный арбитр Павел Кукуян после просмотра VAR отменил взятие ворот. 

Также Кукуян за вторую жёлтую карточку удалил защитника «Динамо» Николу Моро (90-я).

Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить