«Динамо» нанесло «Спартаку» первое поражение в сезоне РПЛ

Столичное «Динамо» обыграло московский «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.

Победный мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута) после ошибки Наиля Умярова.

Защитник бело-голубых Саба Сазонов отличился на 71-й минуте матча. Однако главный арбитр Павел Кукуян после просмотра VAR отменил взятие ворот.

Также Кукуян за вторую жёлтую карточку удалил защитника «Динамо» Николу Моро (90-я).

Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».