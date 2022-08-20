«Динамо» нанесло «Спартаку» первое поражение в сезоне РПЛ
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Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.
Победный мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута) после ошибки Наиля Умярова.
Защитник бело-голубых Саба Сазонов отличился на 71-й минуте матча. Однако главный арбитр Павел Кукуян после просмотра VAR отменил взятие ворот.
Также Кукуян за вторую жёлтую карточку удалил защитника «Динамо» Николу Моро (90-я).
Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».