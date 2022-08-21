«Краснодар» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Краснодар» на своём поле нанёс поражение «Оренбургу» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Александра Сторожука.

Мячи забили Алексей Ионов (28-я минута), Джон Кордоба (66-я).

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья был удалён (57-я) за вторую жёлтую карточку в начале второго тайма.

«Краснодар» (11 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» (шесть) идёт на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Торпедо» и вышел в лидеры РПЛ.