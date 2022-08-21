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РИА Новости: РПЛ сменит систему электронного матч-центра

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Система электронного матч-центра Российской премьер-лиги (РПЛ) будет заменена на другую.

Такое решение было принято в связи со сбоями её работы во время матча шестого тура чемпионата России по футболу между столичным ЦСКА и грозненским «Ахматом» в Москве, сообщает РИА Новости.

Напомним, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев появился в протоколе матча на сайте РПЛ. Перед началом игры хавбека вычеркнули из заявки.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов проанализировал спорные эпизоды в матче шестого тура Российской премьер-лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком».

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