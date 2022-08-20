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Хусаинов: перед голом «Динамо» в матче со «Спартаком» было нарушение на Соболеве

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов проанализировал спорные эпизоды в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московского «Динамо» со столичным «Спартаком».
Хусаинов: перед голом «Динамо» в матче со «Спартаком» было нарушение на Соболеве
  • РИА Новости

«На Соболеве перед голом «Динамо» был фол. Почему ассистенты на VAR об этом не сигнализировали? Потому что люди не обучены, не разбираются в правилах. Если они не разбираются, то ничем им не поможешь», — цитирует Хусаинова РИА Новости.

При этом, по его мнению, главный арбитр матча Павел Кукуян принял верное решение не удалять Соболева за нарушение на голкипере «Динамо» Антоне Шунине.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

Таким образом, «Динамо» впервые с 2008 года на своём поле обыграло «Спартак» в РПЛ. Победный мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута).

Красно-белые (13 очков) по итогам шести туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку.

Ранее Валерий Кечинов заявил, что «Динамо» играло так, чтобы «Спартак» не смог реализовать свои лучшие качества.



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