Кечинов: «Динамо» играло так, чтобы «Спартак» не смог реализовать свои лучшие качества

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о поражении команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Эпизод с Умяровым — техническая ошибка, несчастный случай. У «Динамо» был сумасшедший настрой. Сегодня они играли так, чтобы «Спартак» не смог реализовать свои лучшие качества», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

По его словам, красно-белые не провалили игру, просто у «Динамо» было больше жажды победить.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Таким образом, столичный клуб впервые с 2008 года на своём поле обыграл «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Победный мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута).

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию об интересе «Болоньи» к полузащитнику столичного клуба Николе Моро.