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В «Динамо» высказались об интересе «Болоньи» к полузащитнику Моро

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию об интересе «Болоньи» к полузащитнику столичного клуба Николе Моро.
В «Динамо» высказались об интересе «Болоньи» к полузащитнику Моро
  • Gettyimages.ru

«Действует положение ФИФА, в рамках которого иностранные футболисты могут уходить из российских клубов. Остальное могу сказать либо по завершении трансферного окна, либо по завершении ситуации с Моро по его личному решению. Вероятность его ухода есть», — цитирует Гафина Sport24.

В сезоне-2022/23 24-летний хавбек провёл за бело-голубых шесть матчей и отличился двумя голевыми передачами. 

В матче шестого тура со «Спартаком» футболист получил две жёлтые карточки за минуту во втором тайме и покинул поле. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. 

Ранее сообщалось, что матч между «Динамо» и красно-белыми посетило рекордное количество зрителей в истории стадиона «ВТБ Арена».

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