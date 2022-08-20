В «Динамо» высказались об интересе «Болоньи» к полузащитнику Моро
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«Действует положение ФИФА, в рамках которого иностранные футболисты могут уходить из российских клубов. Остальное могу сказать либо по завершении трансферного окна, либо по завершении ситуации с Моро по его личному решению. Вероятность его ухода есть», — цитирует Гафина Sport24.
В сезоне-2022/23 24-летний хавбек провёл за бело-голубых шесть матчей и отличился двумя голевыми передачами.
В матче шестого тура со «Спартаком» футболист получил две жёлтые карточки за минуту во втором тайме и покинул поле. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.
Ранее сообщалось, что матч между «Динамо» и красно-белыми посетило рекордное количество зрителей в истории стадиона «ВТБ Арена».