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Семак пожелал Дзюбе удачи в турецком «Адана Демирспор»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Я хотел бы его поздравить с подписанием нового контракта и пожелать удачи. Мы с удовольствием будем смотреть и за Ярославом Ракицким, и за Артёмом — как они себя проявят в чемпионате Турции», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Тренер сине-бело-голубых назвал Дзюбу и Ракицкого качественными игроками, которые, безусловно, могут принести большую пользу «Демирспору».

18 августа бывший форвард «Зенита» подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

«Демирспор» набрал шесть очков в двух матчах нового сезона чемпионата Турции и 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал о своей первой тренировке в составе турецкого клуба.



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